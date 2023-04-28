МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российская экономика смогла справиться с оказываемым на нее внешним давлением, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Орешкин назвал ключевые направления развития российской экономики

В документе отмечается, что многие эксперты ожидали другого варианта развития событий.

"После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1 процента", — поясняется в тексте.

Устойчивый экспорт российской нефти помог Москве показать такие результаты, нефтегазовый сектор аналогично помог экономике страны на фоне роста цен и из-за поддержания объемов торговли.

Однако, по прогнозам организации, в этом году налоговые поступления резко снизятся из-за снижения цен на энергоносители и объема продаж. При этом ВВП, как ожидают специалисты ведомства, вырастет на 0,7 процента.