МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российские власти обсуждают меры для снижения теневой занятости в стране, пишет РБК со ссылкой на два источника. Опрос показал, сколько россиян сталкивались с задержкой зарплаты

Для этого правительство рассматривает несколько мер: на федеральном уровне планируют при помощи больших данных проводить мониторинг компаний. Несмотря на снижение числа зарплат "в конвертах", в организациях есть работники, которые незаконно получают зарплату ниже МРОТ.

В регионах планируют определить отрасли, где риск теневой занятости наиболее высок, а затем ее снижать. Кроме того, обсуждался и вариант поддержки компаний, которые платят "достойную белую зарплату".

Как отметил источник РБК в правительстве, снижение теневой занятости нужно для того, чтобы работник был застрахован в случае болезни или потери работы, а зарплата "в конверте" этого не дает.

По словам исполнительного директора "Опоры России" Андрей Шубин, бизнес предпочитает работать в "серой зоне", так как при выходе из «тени» компаниям начисляют старые долги, что приводит к проверкам со стороны ведомств.

"Хотелось бы, чтобы власти руководствовались принципом "прощение в обмен на обеление"", — добавил он.

Скрытый фонд оплаты труда в стране, как пишет РБК со ссылкой на Росстат, в прошлом году составил 19,5 процента от общего объема оплаты труда наемных сотрудников.