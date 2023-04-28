МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Хорватия принимает заявления на туристические визы от россиян, заявил РИА Новости директор российского представительства Хорватии по туризму Райко Ружичка. В Хорватии заявили, что газ в стране может подорожать в 2,5 раза

На сайте визового центра VFS Global 24 апреля появилась информация о том, что с 1 мая в Москве приостановится прием документов. Спустя несколько дней оно исчезло.

"Нет никакого прекращения выдачи туристических виз. Видимо, VFS что-то не поняло или им не объяснили. С 1 мая ничего не меняется, Хорватия как принимала документы, так и продолжает их принимать, как выдавать туристические визы, так и продолжает выдавать. Дело в том, что очень мало людей работает в консульстве здесь, и просто физически не успевают оформить то количество виз, которое бы хотелось. Так что никаких запретов нет, никаких изменений нет, но сколько успевают оформить виз, столько и будет сделано", — заявил Ружичка агентству. Он подчеркнул, что сейчас все больше людей хотят поехать в Хорватию.

Раньше диппредставительство могло выдавать 200-300 виз в день, но сейчас это невозможно.

"Может случиться, что нет свободных слотов на запись, но никакого запрета на выдачу виз нет. А так туристы могут свободно подавать документы, если есть свободные места", — объяснил директор представительства и добавил, что перечень документов не поменялся.