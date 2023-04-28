Размер автомобильных штрафов предложили привязать к МРОТ
Депутаты от ЛДПР предложили использовать размер МРОТ для исчисления автомобильных штрафов
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, согласно которому размер штрафа за нарушение ПДД будет привязан к минимальному размеру оплаты труда. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью три указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения", — отмечается в пояснительной записке.
Документ отправили в правительство для получения отзыва.
По словам замруководителя фракции Ярослава Нилова, человек может получить штраф, размер которого превышает МРОТ, из-за несовершенства камер. Важно и то, что при установлении штрафов не учитывается и уровень дохода граждан. Кроме того, МРОТ используют для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий.
https://1prime.ru/News/20230428/840493883.html
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