Вице-премьер Хуснуллин заявил, что Артемовск поврежден, но его можно восстановить
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Артемовск можно восстановить, работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!" — говорится в телеграм-канале чиновника.
Он также показал видео, на котором показаны поврежденные здания.
Вице-премьер также опубликовал видео из центра города, на котором видны поврежденные здания. Как отметил Хуснулин, ситуация напоминает Мариуполь.
https://1prime.ru/News/20230428/840494091.html
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