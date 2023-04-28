МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Артемовск можно восстановить, работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Пушилин рассказал, когда порт Мариуполя включат в грузосообщение России

"Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!" — говорится в телеграм-канале чиновника.

Он также показал видео, на котором показаны поврежденные здания.

Вице-премьер также опубликовал видео из центра города, на котором видны поврежденные здания. Как отметил Хуснулин, ситуация напоминает Мариуполь.