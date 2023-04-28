Директор отделения банка похитила более 75 миллионов рублей
В Красноярском крае директор отделения банка украла со вкладов более 75 миллионов рублей
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КРАСНОЯРСК, 28 апр — ПРАЙМ. В Красноярском крае руководитель одного из операционных офисов банка похитила со вкладов более 75 миллионов рублей, рассказала пресс-служба регионального главка УФСБ России.
"УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии со службой безопасности ПАО Банк "ФК Открытие" пресечена противоправная деятельность директора одного из операционных офисов государственного кредитного учреждения, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что в течение нескольких лет, используя свои должностные полномочия и возможность распоряжаться вкладами юридических и физических лиц, женщина похитила денежные средства банка в размере более 75 миллионов рублей", — пояснили там.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В "Открытии" подтвердили РИА Новости данные о следственных мероприятий против директора дополнительного офиса банка в Богучанах. Финансовая организация сама инициировала расследование.
https://1prime.ru/News/20230428/840495140.html
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