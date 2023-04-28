Рубль усиливает рост к основным валютам, юань опустился ниже 11,5 рубля
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: юань уже дешевле 11,5 рубля – впервые с начала апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.05 по московскому времени падал на 22 копейки, до 11,49 рубля. Курс доллара рухнул на 1,73 рубля, до 79,6 рубля. Евро также торгуется в минусе: падение составляет 2,36 рубля, до 87,36 рубля.
https://1prime.ru/News/20230428/840495827.html
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