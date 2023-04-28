МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает предельный размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 миллиона рублей до 2,8 миллиона рублей. Какие выплаты положены пенсионерам в 2023 году: виды, суммы, как оформить

Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Закон подготовили после послания Федеральному собранию, во время которого глава государства отметил важность гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений россиян, а также предложил в два раза повысить страховое покрытие по ним. В пояснительной записке к закону указывается, что это привлечет новых клиентов, а также повысит уровень пенсионного обеспечения россиян и в целом к системе. Развитие негосударственного пенсионного обеспечения позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики.

Закон вступает в силу со дня опубликования.