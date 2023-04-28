В России вдвое увеличили гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям
Путин увеличил гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает предельный размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 миллиона рублей до 2,8 миллиона рублей.
Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня опубликования.
Закон подготовили после послания Федеральному собранию, во время которого глава государства отметил важность гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений россиян, а также предложил в два раза повысить страховое покрытие по ним. В пояснительной записке к закону указывается, что это привлечет новых клиентов, а также повысит уровень пенсионного обеспечения россиян и в целом к системе. Развитие негосударственного пенсионного обеспечения позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
https://1prime.ru/News/20230428/840497712.html
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