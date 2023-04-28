В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой
Путин подписал закон против скрытых комиссий при выдаче кредитов со страховкой
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против скрытых комиссий при выдаче кредитов со страховкой.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Теперь страховщики обязаны указывать размер доли предназначенной для исполнения его обязательств, в договорах личного страхования, заключаемых при оформлении потребительских или ипотечных кредитов. Таким образом, россияне смогут получать полную картину о стоимости страховых услуг и оценить риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/News/20230428/840497925.html
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