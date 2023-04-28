МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против скрытых комиссий при выдаче кредитов со страховкой. Банки назвали самые популярные схемы обмана в майские праздники

Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь страховщики обязаны указывать размер доли предназначенной для исполнения его обязательств, в договорах личного страхования, заключаемых при оформлении потребительских или ипотечных кредитов. Таким образом, россияне смогут получать полную картину о стоимости страховых услуг и оценить риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.