МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу вейпов несовершеннолетним. Россиян предупредили, когда за курение дома их могут оштрафовать

Согласно документу, теперь устройства можно будет реализовать лишь в розничных магазинах, вейпы нельзя будет продавать на ярмарках и выставках, а также путем развозной и разносной торговли, дистанционно или при помощи автоматов.

Кроме того, документ запрещает их открытую выкладку и демонстрацию, а при продаже — скидку. Кроме того, в рекламе больше не будут показывать процесс потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

Цель изменений — исключить продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без никотина, а также расходников к ним.

Также документ запрещает выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, которые усиливают никотиновую зависимость. Кроме того, производители обязаны установить минимальную цену на никотинсодержащую продукцию.