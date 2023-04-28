В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним
Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу вейпов несовершеннолетним.
Согласно документу, теперь устройства можно будет реализовать лишь в розничных магазинах, вейпы нельзя будет продавать на ярмарках и выставках, а также путем развозной и разносной торговли, дистанционно или при помощи автоматов.
Кроме того, документ запрещает их открытую выкладку и демонстрацию, а при продаже — скидку. Кроме того, в рекламе больше не будут показывать процесс потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.
Цель изменений — исключить продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без никотина, а также расходников к ним.
Также документ запрещает выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, которые усиливают никотиновую зависимость. Кроме того, производители обязаны установить минимальную цену на никотинсодержащую продукцию.
https://1prime.ru/News/20230428/840498310.html
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