МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж, говорится в материалах дела, рассматриваемого в столичном Пресненском суде. Источник: блогер Митрошина погасила налоговый долг в 120 миллионов рублей

"Приобщена копия платежного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа", — сказала судья.

Сумма не уточняется.

Блогершу Елену Блиновскую задержали вчера в Смоленской области. Против нее завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Как считает следствие, она не уплатила 918 миллионов рублей налогов за 2019-2021 от реализации курсов и марафонов, не перейдя на общую систему налогообложения.

Сегодня СК сообщил, что женщина во время допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала вину. Следсвтвие попросило отправить ее под домашний арест и запретить ей пользоваться Сетью и другими средствами связи.