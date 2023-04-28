МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пресненский суд отправил блогершу Елену Блиновскую под домашний арест до конца июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 

Избрание меры пресечения блогеру Е. Блиновской

Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня", — заявила судья.

Во время судебного заседания Блиновская находилась в "аквариуме" — срок ее 48-часового задержания еще не закончился. В противном случае она сидела рядом со своим адвокатом. Защитник просила избрать своей подзащитной меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом юрист подчеркнула, что блогер не собирается скрываться, признала вину, а заграничный паспорт отдала правоохранителям.

Следствие просило отправить женщину под арест в дом, находящийся в элитном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье. Ей также просили запретить пользоваться Сетью и средствами связи, не разрешая при этом "опосредованное" пользование через третьи лица. Таким образом, можно предположить, что соцсети Блиновской перестанут обновляться. Все участники процесса — от адвоката и обвиняемой до судьи, ее помощницы и прокурора— женщины.

Вчера утром Блиновскую задержали в Смоленской области на КПП по пути в Белоруссию. На нее завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Следствие считает, что она не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от доход за курсы и марафоны. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.