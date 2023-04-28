МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пресненский суд отправил блогершу Елену Блиновскую под домашний арест до конца июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня", — заявила судья.

Во время судебного заседания Блиновская находилась в "аквариуме" — срок ее 48-часового задержания еще не закончился. В противном случае она сидела рядом со своим адвокатом. Защитник просила избрать своей подзащитной меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом юрист подчеркнула, что блогер не собирается скрываться, признала вину, а заграничный паспорт отдала правоохранителям.

Следствие просило отправить женщину под арест в дом, находящийся в элитном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье. Ей также просили запретить пользоваться Сетью и средствами связи, не разрешая при этом "опосредованное" пользование через третьи лица. Таким образом, можно предположить, что соцсети Блиновской перестанут обновляться. Все участники процесса — от адвоката и обвиняемой до судьи, ее помощницы и прокурора— женщины.

Вчера утром Блиновскую задержали в Смоленской области на КПП по пути в Белоруссию. На нее завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Следствие считает, что она не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от доход за курсы и марафоны. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.