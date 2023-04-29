МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Страны Восточной Европы сокращают расходы на содержание украинских беженцев, и те оказываются в затруднительном положении, пишут обозреватели агентства Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку. Более десяти тысяч украинцев в Швейцарии лишились статуса беженца

Они напомнили, что четыре месяца назад в Румынии прекратили оплачивать жилье украинцам, а в среду правительство республики утвердило план урезания вдвое выплат для почти ста тысяч беженцев. Власти ссылаются на нехватку денег после того, как уже потратили около 500 миллионов евро.

С прекращением государственной помощи в Румынии многим людям будет трудно платить за арендную плату, которая в Бухаресте достигает примерно 400-500 евро в месяц, уточняется в материале.

"Мы явно становимся обузой. Так что это всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше", — рассказала 55-летняя беженка из Украины Розана Танислава.

Последовавшее за выделением финансирования украинских беженцев сокращение на социальные расходы вызвали возмущение местных граждан — четверть румын выступают против помощи Украине, отметили авторы.

Они добавили, что растущие траты из-за украинского конфликта давят на бюджеты стран восточного крыла Евросоюза, вызывая сокращение помощи, выделяемой беженцам: так, сокращать пособия для украинцев пришлось Польше, Чехии и Словакии.