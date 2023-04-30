МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Индия, Бразилия, Пакистан и Египет занимают уклончивую позицию по ряду вопросов, связанных с украинским кризисом, препятствуя политике США, названные страны "пережидают" начавшееся противостояние между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой, пишет газета Washington Post со ссылкой на ранее просочившиеся в сеть документы американской разведки. МИД Украины направил ноты из-за запрета на ввоз сельхозпродукции

"Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий", — сообщает газета.

Согласно попавшим в сеть данным разведки США, в марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что ее страна "больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами", подчеркнув "настоящее стратегическое партнерство" с Китаем.

Один из документов, пишет газета, раскрывает, что перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН правительство Пакистана ожидало давления со стороны Запада, чтобы Исламабад поддержал соответствующую резолюцию. США, как отмечает газета, не добились такого решения от Пакистана, который воздержался на голосовании.

Согласно документам разведки, такой же политики в феврале придерживалась Индия. 22 февраля советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

В документах американской разведки говорится, что Довал заверил Патрушева в поддержке Индией России на многосторонних площадках, а Нью-Дели "работал" над тем, чтобы проблема СВО "не всплыла во время встречи G20 под председательством Индии".

Как пишет Washington Post, в документах содержится предварительная оценка предложений президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы создать "блок мира во всем мире" для примирения интересов США и Китая и прекращения боевых действий на Украине. В документе утверждается, что официальные лица МИД РФ поддержали план Лулы.

Наконец, по оценкам американской разведки, которые содержатся в просочившихся в сеть документах, "Египет пытается преодолеть противостояние из-за Украины и парировать требования о военной помощи как со стороны России, так и со стороны США".

Ранее Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы разведки США утверждала, что Египет планировал тайно отправить РФ до 40 тысяч ракет, но после переговоров с американскими чиновниками приостановил план тайных поставок ракет России и вместо этого решил производить боеприпасы для Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что публикации о якобы существующих планах Египта "тайно" поставить России тысячи ракет похожи на "очередные утки", так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе. Опровергли публикацию и в Каире.