МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию на Украине будут увеличены, это вынужденная мера, заявил заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров. МИД Украины направил ноты из-за запрета на ввоз сельхозпродукции

"Любые изменения тарифов в пики роста – это трудные и вынужденные решения. Сейчас правительство и НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая", — сказал Сафаров в эфире телеканала "Рада".

Он добавил, что Украине для восстановления энергетической системы в 2023 году необходимо 3,4 миллиарда долларов. Из них 1,2 миллиарда нужны для закупки определенных ресурсов, остальные – для обновления линии системы электропередачи, распределения и восстановления мощностей.

Ранее украинское издание "Клименко тайм" со ссылкой на расчеты НКРЭКУ сообщало, что почти 150 миллиардов гривен (порядка 4 миллиардов долларов) придется компенсировать из госбюджета, если до конца года останется действующий тариф на свет для населения. При этом правительство пока что до конца мая оставило действующую цену на свет для населения.

По данным издания, тариф, по которому население сейчас платит, составляет 1,44 гривны (0,03 доллара) за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен (0,04 доллара) за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.