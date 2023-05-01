МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Центральный банк РФ с 1 мая ввел максимальный размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой банками за переводы физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, соответствующее решение совет директоров регулятора принял 17 марта.

Размер взимаемых комиссий варьируется в зависимости от типа оплачиваемых услуг.

Так, при оплате медицинских, образовательных, транспортных и ряда других услуг, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, лекарств и товаров медицинского назначения межбанковская комиссия, уплачиваемая в пользу кредитной организации плательщика, составит 0,2% от суммы перевода, но не более 750 рублей за перевод.

А максимальная плата, взимаемая с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых по таким операциям составит не более 0,4% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей за перевод.

При оплате жилищно-коммунальных услуг размер межбанковской комиссии составит 0,1% от суммы перевода (но не более 5 рублей), а размер платы, взимаемой банками с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составит 0,2% от суммы перевода (но не более 10 рублей).

По всем остальным операциям указанные комиссии составят 0,5% (но не более 1 100 рублей) и 0,7% (но не более 1 500 рублей) соответственно.