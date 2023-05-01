МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Сегодня истек срок, в течение которого Банк России не раскрывал на своем официальном сайте отдельную информацию о деятельности кредитных организаций. Банк России сохранил ключевую ставку в пятый раз подряд

Совет директоров регулятора 29 декабря 2022 года принял решение, что ЦБ на своем официальном сайте не будет раскрывать некоторые виды отчетности, составленные банками за 2022 год и за отчетные даты до 1 мая 2023 года включительно.

К этим видам отчетностей были отнесены формы "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", "Отчет о финансовых результатах кредитной организации", "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")", "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации", "Консолидированный балансовый отчет", "Консолидированный отчет о финансовых результатах", а также "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы".

В пресс-службе Банка России пояснили РИА Новости, что часть отчетности банков, вплоть до отчетности за апрель включительно, не публикуется. А в июне, соответственно, планируется опубликовать эти формы за май.