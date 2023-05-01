Истек срок, в течение которого ЦБ РФ не публиковал данные о работе банков
Истек срок, в течение которого Банк России не публиковал некоторые данные о работе банков
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Сегодня истек срок, в течение которого Банк России не раскрывал на своем официальном сайте отдельную информацию о деятельности кредитных организаций.
Совет директоров регулятора 29 декабря 2022 года принял решение, что ЦБ на своем официальном сайте не будет раскрывать некоторые виды отчетности, составленные банками за 2022 год и за отчетные даты до 1 мая 2023 года включительно.
К этим видам отчетностей были отнесены формы "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", "Отчет о финансовых результатах кредитной организации", "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")", "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации", "Консолидированный балансовый отчет", "Консолидированный отчет о финансовых результатах", а также "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы".
В пресс-службе Банка России пояснили РИА Новости, что часть отчетности банков, вплоть до отчетности за апрель включительно, не публикуется. А в июне, соответственно, планируется опубликовать эти формы за май.
https://1prime.ru/News/20230501/840507963.html
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