МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Содержание на участках домашнего скота, кур и прочей живности нормативно регламентировано под угрозой применения крупных штрафов, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Дачников предупредили, что нельзя делать на участке

Для начала нужно изучить выписку из ЕГРН о дачном участке, чтобы понять, относятся ли земли к сельскохозяйственным или землям населенных пунктов.

"Если разрешенное использование отражено как садоводство, огородничество или ИЖС, то проблем не будет. Если же данных нет, выращивание животных и кур автоматически под запретом", — пояснила она.

Муниципалитеты и СНТ вправе устанавливать свои ограничения, выясните, есть ли они. По общему правилу, в СНТ можно держать на личном участке любых птиц (куры, индюки, гуси и прочее) и кроликов, а вот в отношении коз, овец прямого указания нет. Крупный рогатый скот и свиней можно содержать только на землях с разрешенным использованием личное подсобное хозяйство.

За нецелевое использование земли положен штраф, размер которого начинается от десяти тысяч рублей и до 0,1 процента от кадастровой стоимости участка. Если содержание животных и птиц разрешено, то стоит обратить внимание на нормативы при строительстве построек дли них. От дома до курятника или крольчатника должно быть не менее трех метров, а если сарай пристроен к дому, то до входа в хозпостройку должно быть не менее семи метров. Обязательное расстояние от сарая до бани и других надворных построек — один метр, от среднемерных деревьев — два метра. Одним из важных требований является соблюдение прав и интересов соседей, поэтому от забора до курятника или иного места содержания животных должно быть не менее четырех метров, не менее 12 метров до дома соседа и не менее восьми метров до их скважины.

По иску соседей все хозяйство на участке может быть ликвидировано его владельцем добровольно или службой судебных приставов по решению суда, заключила Кудерко.