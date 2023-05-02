МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Содержание на участках домашнего скота, кур и прочей живности нормативно регламентировано под угрозой применения крупных штрафов, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. 

Москвичи на даче

Дачников предупредили, что нельзя делать на участке

Для начала нужно изучить выписку из ЕГРН о дачном участке, чтобы понять, относятся ли земли к сельскохозяйственным или землям населенных пунктов.

"Если разрешенное использование отражено как садоводство, огородничество или ИЖС, то проблем не будет. Если же данных нет, выращивание животных и кур автоматически под запретом", — пояснила она.

Муниципалитеты и СНТ вправе устанавливать свои ограничения, выясните, есть ли они. По общему правилу, в СНТ можно держать на личном участке любых птиц (куры, индюки, гуси и прочее) и кроликов, а вот в отношении коз, овец прямого указания нет. Крупный рогатый скот и свиней можно содержать только на землях с разрешенным использованием личное подсобное хозяйство.

За нецелевое использование земли положен штраф, размер которого начинается от десяти тысяч рублей и до 0,1 процента от кадастровой стоимости участка. Если содержание животных и птиц разрешено, то стоит обратить внимание на нормативы при строительстве построек дли них. От дома до курятника или крольчатника должно быть не менее трех метров, а если сарай пристроен к дому, то до входа в хозпостройку должно быть не менее семи метров. Обязательное расстояние от сарая до бани и других надворных построек — один метр, от среднемерных деревьев — два метра. Одним из важных требований является соблюдение прав и интересов соседей, поэтому от забора до курятника или иного места содержания животных должно быть не менее четырех метров, не менее 12 метров до дома соседа и не менее восьми метров до их скважины.

По иску соседей все хозяйство на участке может быть ликвидировано его владельцем добровольно или службой судебных приставов по решению суда, заключила Кудерко.