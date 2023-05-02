Рецессия в экономике — устойчивое и значительное снижение темпов экономического роста. Виды и циклы рецессии, что такое V-, U-, W-, L-рецессия, что значит спад экономических показателей для страны и ее населения, как подготовиться к кризису, чтобы выйти из него с минимальными потерями, — в материале "Прайма". Вот и все: Америку предупредили о новом кризисе

Рецессия в экономике

Любая экономика развивается волнообразно — периоды спада всегда чередуются с ростом.

Как отмечает Владимир Леваков, генеральный директор компании "Трайв", рецессия простыми словами — это стагнация, снижение темпов роста или развития.

"В общемировой практике термин появился как альтернатива (синоним) понятия депрессия, поскольку был запрос на более теплый фон комментариев относительно происходящих событий. Принято считать, что рецессия наступает в тот момент, когда в течении двух кварталов подряд рост экономики показывает отрицательные значения. Рецессия всегда сопровождается падением реальных располагаемых доходов населения, ростом цен, банкротствами компаний, снижением уровня занятости населения", — объясняет Владимир Леваков.

По словам Сергея Соловых, руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle, рыночной экономике свойственно циклическое развитие. В каждом цикле можно выделить четыре стадии: подъем, пик, спад и дно, после прохождения которого следует новый подъем. Период устойчивого и значительного спада экономики называют рецессией.

Фазы экономического цикла

Экономический цикл состоит из четырех основных этапов:

Подъем. Для фазы характерно появление значительного количества новых компаний и модернизация старых предприятий, увеличением объемов производства, занятости, инвестиций, личных доходов, повышением спроса и цен.

Пик. Бум экономического развития характеризуется сверхвысокой занятостью и перегрузкой производственных мощностей. Спрос преобладает над предложением, компании продолжают увеличивать свое производство, при этом уровень цен, зарплаты и процентная ставка завышены. В высшей точке пика показатели достигают максимального значения. Падает спрос на сырье, а затем и предложение сырья. Наблюдается резкое уменьшение прибылей, ослабевает спрос на кредит, снижаются процентные ставки. Наконец, если спад глубокий и продолжительный, происходит снижение или замедление роста товарных цен.

Спад (депрессия). На рынке происходит перепроизводство и скапливается нереализованный товар, что приводит к снижению объемов производства. Как следствие, снижается спрос на рабочую силу, падает уровень зарплаты, а в дальнейшем растет безработица.

Дно. Падение ВВП и рост безработицы существенно замедляются, объем инвестиций близок к нулю. Этот период характеризуется застоем в производстве, вялостью торговли, наличием большой массы свободного денежного капитала. Через определенное время экономическая система преодолевает низшую точку цикла, называемую впадиной, и начинается оживление. Когда предприятия доводят объем производства до высшей точки, достигнутой в предыдущем цикле, то начинается экономический подъем.

Виды

"Понимание фаз экономического цикла имеет большое значение для бизнеса и инвесторов, поскольку это позволяет им определить, какие действия принимать в зависимости от текущей ситуации. Каждый экономический цикл уникален и характеристики каждой фазы могут различаться в зависимости от многих факторов, таких как политика правительства, международная торговля, инфляция и другие. Понимание фаз экономического цикла может помочь людям принимать более обоснованные решения и справляться с экономическими трудностями", — объясняет Виктор Лаврентьев, генеральный директор компании "Стадия П". Кнут не помог: СМИ раскрыло, как худший кошмар США стал реальностью

V-рецессия

Во время V-образной рецессии экономика переживает резкий, но короткий период экономического спада с четко выраженным минимумом, за которым следует сильное восстановление. По словам Антонины Шарковой, доктора экономических наук, профессора департамента отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ, ярким примером V-образной рецессии является рецессия 1953 года в США.

U-рецессия

U-образная рецессия длиннее, чем V-образная рецессия, и имеет менее четко выраженную впадину. ВВП может сократиться в течение нескольких кварталов и медленно вернуться к тенденции роста. Спад 1973-1975 гг. в Соединенных Штатах считается U-образной рецессией, отмечает эксперт.

W-рецессия

Во время W-образной рецессии (также известной как двойная рецессия) экономика падает, восстанавливается с кратковременный период роста, затем снова наступает спад, прежде чем окончательно восстановиться, образуя модель "вниз-вверх-вниз-вверх", напоминающую букву W. По словам Антонины Шарковой, в качестве примера можно привести рецессию начала 1980-х в Соединенных Штатах.

L-рецессия

L-образная рецессия, или депрессия, возникает, когда экономика переживает серьезную рецессию и не возвращается к росту в течение многих лет, если вообще когда-либо. За крутым спадом или уменьшением роста следует плоская линия, образующая форму L. Это самая серьезная из всех форм спада. Западу уже не помочь. Нефтяной дефицит работает на Россию

Классический пример L-образной рецессии — ситуация в Японии, когда после нескольких десятилетий уверенного роста там в 1990 году лопнул пузырь цен на активы, говорит эксперт.

Признаки

По словам Дарьи Тимохиной, специалиста PR-службы Freedom Finance Global, к ключевым признакам рецессии можно отнести:

падение объемов производства;

ускорение инфляции;

рост цен на все виды товаров и услуг;

снижение количества выдаваемых кредитов;

рост объемов денежных переводов в другие страны;

снижение биржевых индексов.

Как отмечает Виктор Лаврентьев, также для рецессии характерны:

рост уровня безработицы;

снижение производственной деятельности;

сокращение потребительских расходов.

Причины

"Причины рецессии — это сложное взаимодействие многих факторов, таких как снижение спроса, неудачная монетарная политика, финансовые кризисы, изменения в мировой экономике", — отмечает Эмиль Ахундов, руководитель проекта "Фабрика лидеров мнений" в рамках НИИ развития народного образования.

По словам Лилии Алеевой, кандидата экономических наук, директора по маркетингу и прямым продажам ICL Services, к рецессии могут привести также сокращение государственных расходов, снижение доверия потребителей, рост процентных ставок, глобальные экономические спады. Россия справилась с экономическим злом, которое мучает США и Европу

Сергей Соловых объясняет, что к экономическому спаду могут привести войны. Например, среди предпосылок Великой депрессии называют последствия Первой мировой войны. Зависимость капитала, вырученного от продажи природных ресурсов другим странам, тоже может послужить причиной рецессии во время снижения цен: в частности, так случилось в России в 2014 году. Предпосылками к национальным рецессиям нередко становятся кризисы в ведущих с экономической точки зрения государствах. Например, ипотечный кризис в США в 2007-2008 годах спровоцировал мировой экономический кризис. Бурный научно-технический прогресс тоже может лечь в основу экономической рецессии: внедрение новых технологий приводит к дополнительным расходам предприятий на модернизацию производства, а автоматизация позволяет компаниям сокращать штат, провоцируя рост безработицы. К рецессиям способны привести природные катаклизмы и эпидемии: в 2020 году экономический спад был связан с распространением новой коронавирусной инфекции.

Но основной причиной кризиса Антонина Шаркова называет глобальное снижение темпов роста мировой экономики. По прогнозу Всемирного банка, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2%, при том что в предыдущие годы XXI века они составляли порядка 3%. Причиной снижения темпов роста мировой экономики является ломка сложившейся системы, основанной на ускорении потребления ресурсов. На начальном этапе деглобализация экономики характеризуется новым витком противоречий между странами с нарушением прежних логистических схем, механизмов координирования внешней торговли и инвестиционных потоков, считает эксперт.

Какие последствия ждут страну после рецессии

Последствия рецессии могут влиять на экономику в течение длительного времени.

"Среди них — снижение уровня жизни населения, рост безработицы, увеличение долговой нагрузки на государство, снижение инвестиций и др. Рецессии могут приводить к социальной напряженности и ухудшению качества жизни населения, что требует комплексного и своевременного реагирования государства", — объясняет Ольга Болина, специалист по построению контролируемых продаж, бизнес-трекер.

Но правильные действия правительства и бизнес-сектора могут помочь минимизировать последствия рецессии, считает эксперт по информационной безопасности AtreIdea Сергей Белов. Например, правительство может ввести стимулы для экономики, такие как снижение налогов или увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру и социальные программы. Бизнес-сектор также в силах принять меры, такие как повышение эффективности и сокращение издержек.

Вадим Некрасов к негативным сторонам рецессии относит:

девальвацию национальной валюты;

снижение экспорта;

массовые банкротства компаний;

переизбыток произведенной и нереализованной продукции;

снижение уровня ликвидности предприятий;

снижение прибыли компаний;

массовые банкротства компаний и физических лиц;

снижение ВВП;

снижение роста экономики;

высокий уровень инфляции;

снижение уровня жизни;

безработицу;

падение фондового рынка;

рост процентных ставок по кредитам.

Но, по словам эксперта, есть и положительные стороны:

повышение эффективности экономики и отдельных предприятий в частности;

повышение конкуренции между участниками рынка;

уход с рынка неэффективных предприятий;

установление конкурентных цен;

перемещение финансовых ресурсов из банков в реальный сектор экономики.

"Поэтому, в зависимости от вида рецессии страну могут ждать либо быстрый подъем, приток инвестиций и промышленного производства, либо длительный застой", — отмечает Борис Богоутдинов, управляющий партнер ООО "Консалтинговая компания "2Б Диалог".

Примеры рецессии

"Примеры рецессии в США — это Великая депрессия 1930-х годов, рецессия 1980-1982 гг., мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. В России тоже есть несколько ярких примеров рецессий: финансовый кризис 1998 г., рецессия 2008-2009 гг., шок цен на нефть и экономические санкции 2014-2016 гг.", — рассказывает Виктор Лаврентьев. “Черные лебеди” за углом: что ждет рубль к концу года

В США

Падение американской экономики, крупнейшей в мире, неминуемо приводит к эффекту домино в большинстве стран.

По словам Эдуарда Христианова, первого заместителя председателя правления ПАО "РосДорБанк", за период с 1920-х годов ХХ века Соединенные Штаты пережили более десятка кризисов. Самым значительным остается Великая депрессия, острая фаза которой продолжалась с 1929 по 1932 год, когда падение ВВП составило порядка 50%. Кризис был вызван перегревом рынка акций и несовершенством банковской системы — биржевые спекуляции разогрели рынок до колоссальных значений доходности, не соответствующих реальным показателям производств, а банки не обладали достаточной ликвидностью, чтобы обеспечить потребность в финансах. Понадобилось 4 года, чтобы экономика США перешла к этапу стабилизации.

Во второй половине ХХ века самые значительные периоды рецессии происходили на фоне внешних шоковых событий, которые, в свою очередь, приводили к стремительному повышению мировых цен на нефть:

длившаяся 16 месяцев рецессия 1972-1974 гг. — крупнейший мировой нефтяной кризис;

рецессия 1981 г. — мировой энергетический кризис, связанный с революцией в Иране и ирано-иракской войной.

1990 г. — новый нефтяной кризис, спровоцированный вторжением Ирака в Кувейт.

Падение внутреннего валового продукта США за период рецессии 2007-2009 годов по некоторым кварталам превышало 6%, а совокупное падение мирового ВВП составило 1,7%. Кризис 2008 года сегодня называют Великой рецессией. Его последствия и по сей день во многом определяют положение вещей в международном экономическом пространстве.

В России

Рецессию 2008 года Россия преодолела по-своему.

"Тому виной опыт, накопленный монетарными властями нашей страны. А именно, кризис 1997-1998 годов, который закончился суверенным дефолтом. Коллапс российской экономики тогда был вызван несколькими причинами. Финансовая пирамида ГКО (государственные краткосрочные облигации), низкий уровень золотовалютных резервов, искусственное удержание курса рубля на завышенном уровне, падение цен на нефть до 8 долларов за баррель спровоцировали одно из самых болезненных для России экономических потрясений. В результате разразившегося азиатского кризиса иностранные инвесторы начали выводить ресурсы из рискованных инструментов развивающихся экономик, в том числе из России", — рассказывает Эдуард Христианов. Экономист, предсказавший кризис 2008 года, дал прогноз по экономике США

Эксперт объясняет, что задолженность государства по ГКО значительно превышала объемы денежного оборота в стране. Череда событий привела к резкой девальвации национальной валюты, цепочке банкротств в финансовом секторе и последовавшей за этими событиями гиперинфляции. Но шоковая терапия для российской экономики имела и положительные последствия. Курс рубля больше не корректировался централизованно, а перешел к варианту частично рыночного регулирования.

В России возобновилось производство, так как слабый рубль давал ценовое преимущество российским товарам на международном рынке. В условиях повышения цен на нефть в 2000-х Россия вступила в период экономического роста. Тогда и был создан Стабилизационный фонд, а размер государственного долга был сокращен до 8% ВВП. К началу рецессии 2008-2009 годов страна имела достаточный запас прочности, чтобы, несмотря на падение ВВП в 8%, обеспечить финансовую поддержку как бизнесу, так и социальной сфере. Именно такие меры позволили в 2009 году обезопасить реальные доходы населения, избежать массового банкротства в бизнесе.

Как подготовиться и что делать во время рецессии

Подготовка к рецессии должна начинаться задолго до ее начала. Сергей Белов советует частным лицам предпринять следующие шаги:

Создайте финансовый запас. Отложите деньги на чрезвычайные случаи, чтобы иметь возможность покрывать расходы на несколько месяцев, если вы потеряете работу или ваш бизнес пойдет на спад.

Уменьшите долги. Если у вас есть кредиты или задолженности, старайтесь их погасить или хотя бы сократить. Это поможет снизить расходы на проценты и вашу зависимость от кредитования.

Инвестируйте в образование. Рассмотрите возможность получения дополнительного образования или повышения квалификации, чтобы улучшить свои шансы на сохранение работы или получение новой в перспективе.

Диверсифицируйте источники дохода. Если вы работаете на одной работе, рассмотрите возможность заработка дополнительных денег через пассивный доход, например, через инвестирование или создание собственного бизнеса.

Настройтесь на экономию. Начните снижать свои расходы заранее, чтобы сократить расходы на первых этапах рецессии. В США признали, что "потеряли" Ближний Восток

По словам Владимира Левакова, руководство любого предприятия должно понимать необходимость наличия источников роста и развития, актуализировать их, а при отсутствии — незамедлительно искать. Важно осознавать ту долю риска, которую предприятие может себе позволить: постоянно проводить стресс-тесты, строить систему рисков и управлять ею, заниматься этим фокусно и целенаправленно.

"Важно принять для себя, что мы не можем влиять на внешнюю среду, однако мы обязаны адаптироваться к ее возможным изменениям, в т.ч. и к самым негативным, через изменение своей внутренней среды, перестройку своих процессов, ресурсов и компетенций. Это — максима, 100% валидная задача вне зависимости от того, идет речь о стране или конкретной компании. Именно в таком случае любые периоды рецессий не будут для субъекта фатальными", — отмечает эксперт.