Путин поручил доработать направления проектов устойчивого развития России
Путин поручил правительству и ЦБ доработать направления проектов устойчивого развития России
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин до 1 июня поручил правительству и ЦБ доработать основные направления и критерии проектов устойчивого развития России.
Поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России доработать с учетом принципов ответственного ведения бизнеса, указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящего перечня поручений, основные направления и критерии проектов устойчивого развития Российской Федерации (таксономия) и предусмотреть меры государственной поддержки инструментов финансирования такого развития. Срок – 1 июня 2023 года", — говорится в публикации.
https://1prime.ru/News/20230502/840515783.html
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