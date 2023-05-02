МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин до 1 июня поручил правительству и ЦБ доработать основные направления и критерии проектов устойчивого развития России. ЦБ раскрыл особенности индивидуальных инвестиционных счетов нового типа

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России доработать с учетом принципов ответственного ведения бизнеса, указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящего перечня поручений, основные направления и критерии проектов устойчивого развития Российской Федерации (таксономия) и предусмотреть меры государственной поддержки инструментов финансирования такого развития. Срок – 1 июня 2023 года", — говорится в публикации.