МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Польша хочет добиться репараций от Германии, а затем уже и у России, сказал глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. В Польше раскрыли, зачем она требует от Германии выплатить репарации

"Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с (президентом РФ Владимиром. — Прим. ред.) Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", — заявил он в интервью Financial Times.

Ранее Варшава заявила, что потребует у Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В прошлом году властям Германии направили соответствующую ноту. В ФРГ не раз заявляли, что уже выплатили достаточно крупную сумму репараций и не собираются ставить под сомнение отказ от них польских властей в 1953 году.