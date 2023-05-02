МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Учетные данные с портала "Госуслуг" теперь можно использовать для входа в личные кабинеты на сайтах российских энергокомпаний, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Россиянам посоветовали заводить отдельную почту для "Госуслуг"

"Подписано постановление, которое предоставляет право гражданам при взаимодействии с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями… осуществлять взаимодействие на официальных сайтах соответствующих компаний с использованием своих учетных данных из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая уже сейчас используется на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)", — говорится в публикации.

Для этого нужно дать согласие на получение минимального набора данных сетевой организации, поставщику электрической или тепловой энергии при подключении к сетям либо исполнении договора продажи. Кроме того, уточнили в Минэнерго, можно обратиться в офис компании или направить письмо по почте, чтобы получить услугу в сфере электро- и теплоснабжения.

"Это позволит значительно повысить удобство использования личного кабинета при дистанционном взаимодействии с электро- и теплоэнергетиками за счет упрощения доступа к нему через единые логины и пароли, которые используются при входе на портал госуслуг", – отметил вице-премьер Александр Новак.