ЖЕНЕВА, 2 мая — ПРАЙМ. Около 75% экспертов Всемирного экономического форума считают (ВЭФ), что рост экономики Европы в 2023 году будет низким или даже очень низким, говорится в опубликованном на сайте организации отчете о прогнозах главных экономистов за май 2023 года. Экономист, предсказавший кризис 2008 года, дал прогноз по экономике США

"Более 90% главных экономистов ожидают по крайней мере умеренного роста (экономического – ред.) как в Восточной Азии, так и в Тихоокеанском регионе и Южной Азии. На другом конце спектра три четверти главных экономистов по-прежнему ожидают слабого или очень слабого роста в Европе", — отмечается в документе.

Эксперты ВЭФ считают, что перспективы роста в США омрачены повышенной неопределенностью в отношении финансовой стабильности и вероятных темпов и масштабов ужесточения денежно-кредитной политики.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.