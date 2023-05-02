МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Индию в апреле впервые превысили совокупный импорт сырья в страну из Саудовской Аравии и Ирака, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Путин подписал указ о поставках нефти дружественным странам

"Импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака в прошлом месяце", — сообщило агентство.

В прошлом месяце, по данным Vortexa, импорт нефти из России в Индию составил 1,7 миллиона баррелей в сутки. При этом апрельские поставки из Ирака в Индию составили 812 тысяч баррелей в сутки, из Саудовской Аравии – 671 тысячу.

В марте поставки российской нефти в страну составляли 1,6 миллиона баррелей в день, в апреле 2022 года — 270 тысяч баррелей в сутки, отмечает Блумберг.

По словам аналитика Vortexa Серены Хуан (Serena Huang), которую цитирует агентство, импорт нефти из России в Индию будет оставаться практически неизменным из-за конкуренции с Китаем за российское сырье.