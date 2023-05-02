МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Вложения Китая в американский госдолг сократились на десять миллиардов, что не могло не порадовать Россию и не встревожить США, пишет Baijiahao. Китайцы высмеяли Бербок после ее визита в Пекин

Пекин, будучи одним из крупнейших кредиторов Вашингтона, имеет большой объем американских казначейских облигаций, но постепенно КНР начала снижать инвестиции в долговые расписки США. Издание напомнило, что к концу первого квартала этого года объем вложений Китая снизился до 1,05 триллиона долларов — почти на десять миллиардов меньше, чем за предыдущие три месяца. Эти данные заставили нервничать Белый дом, ведь такие действие Пекина могут повлиять на американскую экономику.

По мнению автора статьи, на это есть две причины: Китай хочет продвинуть юань на международном рынке и укрепить его влияние или Пекин таким образом отвечает Вашинтону на торговую войну и санкции.

Россия, как пишет Baijiahao, наоборот, с оптимизмом отреагировала на эти данные. В США назвали пять страшнейших ошибок Байдена

"Представители страны заявили, что этот шаг является разумной корректировкой инвестиций, отражающей зрелость и уверенность Пекина в финансовой сфере. Российские чиновники добавили, что экономическое сотрудничество и финансовые обмены между Китаем и Россией постоянно укрепляются, и что Москва готова углублять координацию с Пекином в финансовой отрасли", — говорится в статье.

Несмотря на противоположную оценку действиям Китая со стороны России и США, политика Пекина повлечет за собой серьезные изменения на международном рынке и в глобальной экономике, подытожило издание.

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