МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. ЛДПР готовит законопроект о выплатах парам, которые находятся в браке более 20 лет, рассказал РИА Новости замглавы думской фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. Раскрыт неожиданный плюс покупки квартиры в браке

Он отметил важность поддержки института семьи, а также материнства и детства.

"Перед праздником Дня семьи и верности, было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу о тех, кто находится долго в браке. Если люди находятся в браке более 20 лет, давайте будем выплачивать по 20 тысяч рублей мужу и жене, плюс районный коэффициент, если это, например, Север. Делать это надо каждые пять лет: 20, 25, 30, 35… Законопроект мы готовим", — заявил политик.

Нилов считает, что регионы должны иметь право давать дополнительные меры соцподдержки. Кроме того, он призвал задуматься о парах, которые живут в браке долгое время и имеют много детей.

Политик также напомнил, что в некоторых регионах такая практика уже есть, но нужно распространить ее на всю страну.