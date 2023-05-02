Российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет, сообщил Первый канал.
В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.
"Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20230502/840518587.html
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