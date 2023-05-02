МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет, сообщил Первый канал.

В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

"Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", — говорится в сообщении.