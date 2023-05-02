МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который запрещает чиновникам иметь имущество в недружественных странах. Лукашенко призвал чиновников "работать и забыть про санкции"

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

"Проектом федерального закона предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия, в отношении круга лиц, установленного статьей 2… закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", — отмечается в пояснительной записке.

К ним, как добавляется в документе, относятся россияне, которые замещают или занимают государственные должности.