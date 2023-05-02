МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Стоимость бионических протезов для олимпийского чемпиона Романа Костомарова может составить до 15 миллионов рублей, рассказал "Пятому каналу" генеральный директор компании по производству протезов Иван Худяков. Путин поручил создать условия для расширения производства протезов

"Если говорим про бионические протезы, электронные, то их стоимость начинается от одного миллиона 900 тысяч. И дальше есть за пять, за десять, за 12 и 15 миллионов", — пояснил специалист.

По словам хирурга Андрея Литвиненко, бионические протезы могут полностью заменить человеку конечность: датчики получают сигнал от мышц и нервов.

"Таким образом пациент тренируется выполнять, по сути, те же самые движения, которые выполнял кистью, но с помощью протеза", — добавил врач.

О госпитализации Костомарова стало известно в январе. Из-за осложнений ему ампутировали кисть, стопы и пальцы рук.