МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Польские фермеры пожаловались на еще один украинский товар, который наводнил страну — спирт, пишет портал Money.pl. СМИ выяснили, почему Польша предала Украину

Ранее украинское зерно и яйца заполонили польский рынок, что также негативно отразилось на производителях.

Фермерские ликеро-водочные заводы в республике начинают банкротиться из-за того, что региональный рынок заполонил дешевый украинский спирт. Это отражается не только на производителях, но и на поставщиках сырья и работниках предприятий.

"Сбыт у нас застопорился в феврале. В марте ничего не изменилось. Производство по-прежнему стоит", — заявил в беседе с порталом один владельцев фермерской винокурни.

Он пояснил, что сейчас заводы предлагают около 3,2-3,3 злотых (около 62 рублей. — Прим.ред.) за литр спирта — столько же стоит только сырье. Порог рентабельности составляет около 5,5 злотых (около 105 рублей. — Прим. ред.). По подсчетам фермера, у него на складе около пяти тысяч тонн кукурузы, которую он купил за 800-900 злотых за тысячу килограмм. Именно из нее и изготавливается спирт.

"Если бы мы начали ее перерабатывать, убыток за 2023 год составил бы около одного миллиона злотых", — сказал он и добавил, что деньги на зарплаты сотрудникам пока есть, но с каждым месяцем потери только увеличиваются. Польские молочники выступают против запрета на ввоз молока с Украины

Сейчас в Польше около 30 заводов, которые перерабатывают кукурузу в спирт, но лишь немногие из них еще работают.

По данным портала, проблемы начались еще в декабре, однако на ситуацию повлияло и то, что уголь пришлось закупать намного дороже из-за нехватки энергоносителей. Производство, как пишет издание, стало убыточным: и в этом поляки обвиняют власти Евросоюза, которые легкомысленно подходят к вопросу поддержки украинских производителей и недобросовестной конкуренции. Меры Варшавы, по мнению собеседников Money.pl., и вовсе неэффективны из-за дырявых законов.

Как считает президент Союза работодателей польской спиртовой промышленности Витольд Влодарчик, польскую водку нужно маркировать соответствующим знаком, но только при условии, если ее произвели из этанола, полученного из зерновых или картофеля, выращенных в Польше.

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