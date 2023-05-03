МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Западу не нравится усиление России и Китая в Африке, которые предлагают континенту экономическое и финансовое сотрудничество, пишет Foreign Policy. В Китае раскрыли, как один ход Пекина встревожил США, но обрадовал Россию

Автор статьи отметил, что страны региона с оптимизмом отреагировали на появления Пекина: ведь часть государств в Африке были либо брошены на произвол судьбы, либо получали "скудные подачки" в виде кредитов Всемирного банка или МВФ.

"Но они не вели себя иррационально или безнадежно наивно, и не забывали о своих национальных интересах вопреки утверждениям Запада, который предупреждал об опасности китайской долговой западни", — пояснил публицист.

Кроме того, страны Африки сделали выводы, что Запад не может обеспечить им безопасность, а некоторые предложения и вовсе вредны: например, военные связи Франции с бывшими колониями в регионе Сахель, а также попытки Вашингтона наладить военную подготовку в отдельных странах.

"Вместо того, чтобы задавать вопрос о Китае и России, пишущим про Африку западным журналистам следует более скептически отнестись к тому, какие партнерства предлагают Африке их собственные страны и Запад в целом. Надо прекратить делать вид, будто Запад сотрудничает с африканским континентом, где находится самое быстрорастущее население на планете, в полном соответствии с его потребностями и со значимостью для будущего нашего мира", — пишет автор.

Он призвал к более активному продвижению интересов Запада в Африке: помогать экономическому развитию региона. Кроме того, издание напомнило, что самая серьезная опасность для континента — бедность, безработица и низкая интегрированность в мировую экономику. Однако, как подчеркнул публицист, эти угрозы могут повлиять и на другие страны.