МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Диверсия на российских газопроводах "Северные потоки" не только привела Европу в экономическую и социальную депрессию, но и, по сути, стала объявлением Брюсселю войны со стороны США, заявил в интервью сербской газете "Печат" профессор Мишель Чосудовски. Бывший французский посол раскрыл страшный секрет о "Северном потоке"

Оценивая европейскую экономику, специалист напомнил, что финансовые системы всех стран ЕС долларизованы, а сам Европейский центральный банк ничего не может решать без Федеральной резервной системы США и Банка Англии. Важно, по его словам, и помнить о влиянии пандемии коронавирусной инфекции, из-за которой нарушились цепочки поставок и разразился кризис.

"Сейчас американский газ в Европе в семь раз дороже, и поставщики из США требуют от европейцев контрактов на 20 лет, чтобы гарантировать себе регулярность поставок", — заявил Чосудовски и отметил, что это не сработает, так как страны продолжат искать энергоресурс по самой выгодной цене.

Говоря о подрыве "Северных потоков", профессор отметил, что газопровод начинается в России и идет через территориальные воды Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Кроме того, для строительства требовалось разрешение еще нескольких государств: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

"С правовой точки зрения (Международное право, Устав ООН, Морское право) это было не террористическое нападение на Россию, а американский акт войны против Европейского Союза", — сказал Чосудовски.

При этом, как полагает профессор, канцлер ФРГ Олаф Шольц был в курсе операции по подрыву трубопроводов.

Взрыв на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели в конце сентября прошлого года. Дания, Швеция и Германия не исключили, что это была диверсия. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование о ЧП: в нем говорилось, что американские водолазы подложили взрывные устройства подложили под магистрали летом 2022 года во время учений НАТО, а затем их активировали норвежцы. Решение об этом принимал американский президент Джо Байден после девяти месяцев обсуждений с представителями нацбезопасности США.