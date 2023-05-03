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Экс-премьер Франции пошутил, что будет продавать паштет на Красной площади
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Экс-премьер Франции Франсуа Фийон, отвечая на обвинения в связях с Россией, пошутил о своей профессиональной деятельности. "Свою профессиональную деятельность я веду так, как... ПРАЙМ, 03.05.2023
новости, франция, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон, отвечая на обвинения в связях с Россией, пошутил о своей профессиональной деятельности.
"Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади", — сказал он в эфире TV5 Monde.
Ранее партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" начала расследование в отношении Фийона о его причастности к экономическому и политическому вмешательству иностранных государств.
Французский политик в прошлом году покинул пост члена совета директоров в "Зарубежнефти" и пост независимого директора в "Сибуре" из-за конфликта на Украине.