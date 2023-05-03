МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон, отвечая на обвинения в связях с Россией, пошутил о своей профессиональной деятельности. "Пытаются очистить свою совесть": французы ответили на слова G7 о России

"Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади", — сказал он в эфире TV5 Monde.

Ранее партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" начала расследование в отношении Фийона о его причастности к экономическому и политическому вмешательству иностранных государств.

Французский политик в прошлом году покинул пост члена совета директоров в "Зарубежнефти" и пост независимого директора в "Сибуре" из-за конфликта на Украине.