МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о том, что в районе подрыва "Северных потоков" находился российский военный корабль. Американский акт войны: профессор раскрыл правду о ЧП на "Северных потоках"

Ранее немецкое издание t-online опубликовало статью, в которой говорится о судне SS-750 за четыре дня до ЧП в районе газопроводов: на нем, как утверждает газета, могло находиться оборудование и миниподлодка для спецопераций.

Захарова назвала такого рода публикации вбросами.

"Первое, что скажет любой журналист, обыватель, любой человек — "а можно посмотреть?". На это есть ответ у датских спецслужб — "эти снимки командование ВС Дании обнародовать не намерено". Знаете почему? Это даже смешно — "в силу их чувствительного характера"… Подобные выдумки не нацелены на установление истины, а призваны запутать ситуацию. Классическая дезинформация, вброс не соответствующих действительности материалов, чтобы создать ощущение, во-первых, что расследование ведется, во-вторых, что компетентные органы Дании работают, и в-третьих, чтобы увести взгляд в сторону", — добавила дипломат.

Она также "развеяла домыслы натовских непартнеров": с 19 по 24 сентября Балтийский флот проводил учения на морских полигонах. Бывший французский посол раскрыл страшный секрет о "Северном потоке"

"Силы и средства Балтийского флота, привлекавшиеся в указанный период к проведению планового учения, не могли находиться в районе предполагаемого совершения террористического акта на линии магистрального газопровода "Северный поток — 2" в связи со значительной географической удаленностью полигонов Балтийского флота", — объяснила Захарова.

Мероприятия проводились в восточной и центральной части Балтийского моря, а ЧП на "Северных потоках" произошло в его западной части. Там находится исключительная экономическая зона Дании, где, согласно требованию Конвенции ООН по морскому праву, запрещена любая деятельность сил Балтийского флота.

Взрывы на "Северных потоках" прогремели 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.