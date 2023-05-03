МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Киевский режим в ночь на среду попытался нанести удар БПЛА по резиденции Владимира Путина в Кремле, заявила пресс-служба президента. В Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов

Два беспилотника были нацелены на Кремль.

"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — добавили там.

Президент не пострадал.

Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.