2023-05-03T14:53:00+03:00
2023-05-03T14:57:22+03:00
2023-05-03T14:53:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230503/840526924.html
Киев попытался ударить беспилотниками по Кремлю
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киевский режим в ночь на среду попытался нанести удар БПЛА по резиденции Владимира Путина в Кремле, заявила пресс-служба президента. Два беспилотника были нацелены на Кремль. "В... ПРАЙМ, 03.05.2023
новости, россия, кремль
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/94/840169449.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/94/840169449.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/94/840169448.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/94/840169448.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/94/840169436.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/94/840169436.jpg
https://1prime.ru/society/20230503/840526783.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Киевский режим в ночь на среду попытался нанести удар БПЛА по резиденции Владимира Путина в Кремле, заявила пресс-служба президента.
Два беспилотника были нацелены на Кремль.
"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — добавили там.
Президент не пострадал.
Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.