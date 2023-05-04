МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Многие привычные действия со смартфоном достаточно сильно ему вредят, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Россиянам рассказали, как вычислить слежку через камеру смартфона

Прежде всего, нельзя оставлять устройство на зарядке на всю ночь, если ее уровень относительно высокий — более 50 процентов. Кроме того, и зарядка на сто процентов не совсем полезна для батареи. Лучше поддерживать диапазон 20-80 процентов, тогда аккумулятор будет целее.

Также не стоит заряжать телефон несколько раз в день. Каждая зарядка — это обратный цикл разряда и работы. Если этим злоупотреблять, то пострадает емкость батареи. В итоге даже полной батареи будет хватать на все меньшее время. Поэтому Тимофеев посоветовал делать это один-два раза в сутки. Также не рекомендуется одновременно заряжать и использовать телефон, так нагрузка на аппаратную часть сильно растет.

Нельзя забивать память устройства до упора: это вынуждает систему тратить силы на поиск резерва и стабильности работы. Также не нужно игнорировать появляющиеся на экране сообщения "стоит очистить память или хранилище" — они как раз об этом.

Кроме того, Тимофеев призвал не оставлять телефон на холоде и на солнце — это влияет не только на аккумулятор, но и на всю электронику, особенно на чувствительность экрана. И, наконец, сбрасывание настроек телефона и копание в нем может привести к блокировке. Поэтому эксперт посоветовал не ставить непроверенные приложения: мошенники пользуются неосведомленностью пользователей и крадут их личную информацию.