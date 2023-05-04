МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Китай может при помощи неожиданного хода обрушить экономику США, сделав индийскую рупию валютой БРИКС, заявил в эфире Fox News представитель республиканской партии и конгрессмен Марк Грин. В США признали свою главную слабость, которой воспользуется Китай

Он напомнил, что у мира все меньше поводов полагаться на доллар: так, страны БРИКС уже объявили о создании новой валюты, по сути, вытесняя американскую. Кроме того, Франция проводит нефтяные сделки с Китаем в юанях.

"Мы сами стали злейшими врагами. И нам некого винить, кроме самих себя, то есть нашего собственного Минфина. Решения администрации Байдена обесценили наш доллар. Мы не можем продолжать тратить больше денег, которых у нас нет, только для того, чтобы вкладывать больше денег в нашу экономику, не задумываясь о последствиях", — сказал политик.

Китай, по его словам, может воспользоваться положением и взять под контроль мировую экономику.

Если рупия все же станет валютой БРИКС, как того хочет Пекин, то ее стоимость значительно возрастет. Доллар же в это время, как указал Грин, будет падать в цене. Китай окажется в двойном плюсе, потому что в таком случае поставлять товар в Индию будет выгоднее, чем самим индусам покупать отечественную продукцию.