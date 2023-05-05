МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Каждый второй россиянин (55 процентов) поддерживает перенос выходных дней с новогодних праздников на майские, следует из опроса Фонда "Общественное мнение". Банки назвали самые популярные схемы обмана в майские праздники

Еще 23 процента ответили "скорее отрицательно", а еще 22 процента затруднились дать ответ.

Респонденты, которые высказались за перенос, объяснили это тем, что в майские праздники можно уехать на дачу, чтобы поработать в садах и огородах (16 процентов), тепло, хорошая погода и можно отдыхать на природе (16 процентов).

Также среди этой группы участников опроса есть и те, кто считают, что новогодние праздники сдлятся слишком долго (семь процентов) и в это время нечем заняться (шесть процентов). По мнению пяти процентов россиян, майских праздников при переносе будет больше, а их важность по сравнению с новогодними отметили три процента. В мае лучше и удобнее отдыхать в целом, полагает один процент опрошенных, столько же посетовали, что в новогодние праздники много пьют. Еще семь процентов затруднились с ответом.

Из тех, кто против изменений, шесть процентов заявили, что их устраивает то, что есть (шесть процентов). Еще шесть процентов заявили, что лучше, когда больше выходных зимой — ведь людям нужен отдых.

Еще три процента считаю, что в мае много работы. Столько же считает, что в мае достаточно выходных. По мнению одного процента респондентов, отдыхать можно зимой. Столько же считает, затяжные майские праздники опаснее зимних. Три процента затруднились с ответом.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 21-23 апреля 2023 года в 53 субъектах страны, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6 процента.