Гросс (gross) и нет (net) — два основных термина, используемые при расчете и выплате зарплаты. Что это значит и в чем их различия, как посчитать сумму и узнать, сколько получит сотрудник после вычета налога, на что обращать внимание при трудоустройстве — в материале агентства "Прайм". Опрос показал, сколько офисных служащих в стране готовы работать на заводе

Зарплата гросс (gross) и нет (net)

Зарплата гросс (gross, от английского "валовой") — это сумма заработанных сотрудником средств до налогообложения (НДФЛ), а зарплата нет (net, от английского "чистый") — размер выплаты после вычета налога. То есть, gross — это то, что прописано в трудовом договоре, справках о доходах, а net — то, что перечисляют на расчетный счет работника.

По словам Юлии Авдеевой, руководителя отдела администрирования трудовых отношений в «ЮMoney», net и gross — термины исключительно управленческие, также используются в описаниях вакансий. Соискателю зачастую удобнее ориентироваться на зарплату net для оценки своего потенциального чистого дохода. В законодательстве РФ эти термины не фигурируют.

Что это значит и для чего используют

Gross означает общую начисленную зарплату до удержания налогов, net — после их удержания и перечисления в бюджет. Иными словами "зарплата начисленная" и "зарплата к выдаче".

"Зарплата gross не учитывает налоги, она больше и, соответственно, выглядит более привлекательно для соискателя. Для привлечения большего количества потенциальных кандидатов в вакансии может указываться именно gross зарплата, однако добросовестный работодатель всегда отметит, что это сумма до удержания налогов», — говорит Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".

Различия гросс и нет

Денис Костин, индивидуальный предприниматель, юрист, правовой блогер отмечает, что основное различие между gross-зарплатой и net-зарплатой заключается в том, что первая является суммой до вычета налогов, а вторая — после вычета. РБК: власти решили взяться за серые зарплаты

"Также зарплату gross используют для расчета выплат по алиментам или в случае задолженности в банковской организации. В этом случае зарплата net будет ниже из-за вычета этих сумм. Может быть и обратная ситуация, когда зарплата net будет выше, чем обычно, например, если работник получает налоговый вычет на лечение или приобретение жилья", — поясняет Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса Работа.ру.

Еще одно отличие — отображение в документах. Зарплата gross указывается в трудовом договоре с работником и других локальных документах компании. Зарплаты net, наоборот, в таких бумагах нет, но может отображаться в описании вакансии или оффере от организации.

Единственным исключением, по словам специалиста, когда зарплата gross и net могут быть равны, является ситуация, если между компанией и работником заключен договор гражданско-правового характера, а специалист постоянно проживает за границей и уплачивает налоги в стране своего налогового резидентства.

Как рассчитать

"Для расчета зарплаты до вычета налогов необходимо взять общую сумму, которую работник должен получить, и вычесть из нее налоги", — объясняет Денис Костин.

У работников, которые являются резидентами РФ, налоговая ставка НДФЛ составляет 13%, если сумма доходов за год не больше 5 млн рублей. С поступлений, которые превышают эту сумму, придется платить налог по ставке 15%. НДФЛ удерживается стороной, которая выплачивает вознаграждение за работу, не только по трудовым договорам, но и по договорам услуг, подряда и т.д. Т.е. налоговым агентом организация является и тогда, когда она заключает гражданско-правовые договоры с работниками. Россиянам рассказали, у кого будет самая большая пенсия

Например, у работника в трудовом договоре сумма его заработной платы (gross) до вычета налогов равна 100 000 руб., тогда на руки после вычета налогов он получит зарплату net:

100 000 * (1-(13%/100%)) = 87 000 руб.

Анастасия Хрусталёва дополняет, что НДФЛ — это вычет обязательный из большинства доходов. Однако из общей суммы зарплаты могут вычитаться и другие суммы — алименты, например, или долги по судебным решениям, переданные для принудительного взыскания в службу судебных приставов. Таким образом, чтобы получить сумму дохода net, нужно из суммы gross вычесть свою ставку НДФЛ, а также учесть вычеты, исходя из своей личной текущей ситуации.

"Сейчас проходит законодательную процедуру инициатива, согласно которой нерезиденты, работающие на российские компании, должны нести расходы по НДФЛ в повышенном размере — 30%", — поясняет эксперт.

Сергей Гебель говорит, что для тех, кто работает не по трудовому, а по гражданско-правовому договору, условия могут отличаться. Например, самозанятые вместо НДФЛ платят налог на профессиональный доход по ставке 4% или 6%. Кроме этого, на итоговый размер выплаты влияют различные налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные. Получить их могут только плательщики НДФЛ при наличии у них соответствующего права.

Следует отметить, что страховые взносы на пенсионное, медицинское обеспечение, на случай временной нетрудоспособности и взносы за травматизм не включаются в gross-зарплату, поскольку работодатель платит их самостоятельно из собственных средств.

Какая из зарплат выгоднее

"Будет не совсем корректно говорить, что одно из этих понятий подразумевает более или менее выгодный доход. По сути, для работника речь идёт об одной и той же сумме. На конечную сумму дохода это не повлияет", — отмечает Александр Ветерков.

Анастасия Хрусталёва уточняет, в самой вакансии зарплата gross смотрится выигрышнее в потоке описаний по должности, просто потому, что она выше. Если кандидат видит, что это сумма до вычета налогов, то ему нужно отнять от нее размер НДФЛ.

Руководитель HR-отдела центрального офиса сети магазинов Fix Price Валерия Сумина говорит, что все зависит от того, что готов компенсировать работодатель сотруднику. Например, в одной вакансии указана зарплата gross в размере 100 тыс. рублей, а в другой аналогичной — зарплата net 85 тыс. рублей, но компания оплачивает работникам проезд и питание. В этом случае выгоднее для соискателя будет второе предложение, так как он сэкономит на ежедневных расходах, хотя на руки человек получит в первой вакансии больше — 87 тыс. рублей. Пенсионеров предупредили, что они потеряют, если вновь начнут работать

Какую зарплату указывают работодатели

Как описывать заработную плату в вакансии — дело работодателя. По словам Анастасии Хрусталёвой, нет законодательных норм, предписывающих указывать тот или иной вид дохода соискателя. Если из описания вакансии непонятно, удерживается ли из суммы налог на доходы, то этот момент выясняется на собеседовании или через вопросы работодателю.

Какая зарплата указывается в договоре

По словам Юлии Авдеевой, в трудовом договоре работника указывается заработная плата gross, но она может состоять из нескольких составных частей: должностной оклад или стоимость часовой ставки, районные коэффициенты, компенсационные доплаты и надбавки, стимулирующие доплаты и надбавки, установленные локальными нормативными актами, а также премии по ТК РФ относятся к заработной плате.

В трудовом договоре может указываться и тот, и другой вид заработной платы, главный момент, по мнению Анастасии Хрусталёвой, здесь в том, чтобы стороны четко понимали и видели в документе суммы, и этот важный аспект не вызывал разногласий и разночтений.

Сергей Гебель уточняет, что доплаты, надбавки, поощрительные выплаты могут быть перечислены в трудовом договоре, либо в нем может содержаться ссылка на локальный нормативный акт — положение об оплате труда, о премировании и т.д. В случае с вариантом указания ссылки работодатель обязан ознакомить сотрудника с положением под подпись.

Что входит в зарплату и на что обратить внимание в трудовом договоре

"В понятие "зарплата" входят выплаты, постоянные (оклад) или переменные, которые установлены у конкретного работодателя. Все эти формы оплаты фиксируются во внутренних положениях, с которыми сотрудник ознакамливается при трудоустройстве", — говорит Ирина Качала, директор по персоналу АТОЛ.

В соответствии со ст. 129 ТК РФ, заработная плата состоит из следующих элементов:

базовая часть — оклад, тарифная ставка, сдельная расценка;

компенсационные выплаты — доплаты и надбавки, включая за работу в условиях, отличных от нормальных, в особых климатических зонах и иные;

стимулирующие выплаты — премии и другие поощрения.

"Каждый работодатель вправе самостоятельно определять состав заработной платы — он может платить только оклад, дополнять его ежемесячной премией либо предлагать бонус за достижение целей по итогам года. Кроме этого, в зарплату может включаться бесплатный обед и проезд до места работы, выдача производимой продукции и т.д.", — говорит Сергей Гебель. Раскрыто, сколько работодателей повысят зарплаты сотрудникам в этом году

При подписании трудового договора Юлия Авдеева советует обратить внимание на следующие моменты:

Размер заработной платы с учетом установленного графика работы, если он отличается от нормального, так как в трудовом договоре должна быть указана и полная стоимость штатной позиции, и реальная заработная плата работника с учетом его графика.

Размер заработной платы (если сотрудник работает на условиях полного рабочего времени) не может быть меньше МРОТ, установленного в регионе.

Сроки выплаты заработной платы. Она должна выплачиваться не реже, чем два раза в месяц.

"В трудовом договоре должны быть отражены все полагающиеся работнику компенсационные надбавки и доплаты. Этого требует, в том числе и Минтруд. Конкретный размер и условия начислений стимулирующих надбавок и премий при этом может быть отражен не только в трудовом договоре, но и в локальном нормативном акте", — поясняет эксперт.

Ирина Качала дополняет, что необходимо проверять в трудовом договоре персональные данные, чтобы они были вписаны корректно, в том числе указан правильный размер оклада, в gross. А также прописана информация о том, на основании каких документов могут выплачиваться премиальные.

Риски зарплаты гросс на руки Голикова раскрыла рост зарплат в России за пять лет

Работник, получающий gross-зарплату на руки, то есть зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен осознавать все потенциальные негативные последствия, к которым это может привести.

"Зарплата gross на руки, или, как ее часто называют, зарплата в конверте, опасна отсутствием социальных гарантий для работника. Например, у него не будет оплачиваемого больничного и отпуска. Если отношения между сотрудником и компанией вообще никак не закреплены (нет трудового договора, договора ГПХ, не оформлена самозанятость или ИП), то, во-первых, такой работник не защищен от обмана со стороны работодателя. Во-вторых, получая деньги за оплату своих услуг, человек должен самостоятельно обратиться в ФНС и заплатить налог с заработанной суммы", — комментирует Александр Ветерков.

Если с зарплаты не платятся налоги, то, соответственно, и не совершаются отчисления в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, из которых складывается будущая пенсия работника. Сергей Гебель предупреждает, что проблемы также могут возникнуть с получением кредитов, поскольку банки менее охотно сотрудничают с теми, кто имеет неофициальный доход.

"Налог с зарплаты сотрудника платит работодатель, но если факт неуплаты вскроется, то не исключено, что работнику придется доказывать свою непричастность. В ином случае может наступить юридическая ответственность", — отмечает юрист.