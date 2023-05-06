МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Если вас смущает увеличение суммы в платежном документе за услуги ЖКХ, следует обратить особое внимание на некоторые графы — путаница и "задвоение" платежей в них особенно вероятны, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Фатьянова.

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Например, графа СОИ включает плату за ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества (СОИ) — воду, канализацию и электроэнергию и часто становится объектом некорректного начисления в сторону завышения. Так, например, если повысилась стоимость за электроэнергию на СОИ, то нужно разбираться увеличилось ли по факту количество лампочек в подъезде.

Справедливые вопросы должны возникнуть при росте цифр в графе "Содержание жилья", которая отображает расходы управляющей компании на заработные платы дворникам, сантехникам, уборку и ремонт лифтов, самих подъездов и т.д. С учетом введения практики раздельного сбора мусора в большинстве домов отказались от мусоропровода. Необходимо знать, что в домах с заваренным мусоропроводом оплата меньше, чем там, где он есть.

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Следует разобраться со случаями, когда управляющая компания вносит в платежки отдельной строкой обслуживание оборудования, которое уже включено в общедомовое имущество, например, домофонов, систем видеонаблюдения, крышных котельных. Ведь суммы на их содержание уже заложены в плату за содержание жилья, если иное не оговорено на собрании жильцов.

Часто путаница в платежных документах и "задвоение" платежей возникают при переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями или в результате спора между управляющими компаниями по поводу управления многоквартирным домом.

Алгоритм взаимодействия при возникновении спорных ситуаций следующий. Уточните, какая конкретно управляющая компания выбрана на собрании собственников и задайте ей вопросы. Если проблема не решится, следует жаловаться в государственную жилищную инспекцию через администрацию населенного пункта и прокуратуру.

Это удобно сделать на специальном городском интернет-портале. Например, в Москве есть электронная жалобная книга "Наш город" (www.gorod.mos.ru). Если для решения проблемы первых шагов недостаточно, то необходимо обратиться в суд. Недобросовестные компании пользуются тем, что граждане редко прибегают к данному этапу.