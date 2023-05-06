МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В Нижегородской области правоохранители по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины Захара Прилепина, сказано на сайте МВД Медиа. Машину Прилепина взорвали в Нижегородской области

"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — сказано в сообщении.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что автомобиль Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, в результате происшествия водитель погиб, Прилепин получил ранения.