МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Правительство Австралии объявило во вторник, что впервые за 15 лет планирует свести государственный бюджет с профицитом, так как сильный рынок труда и большие прибыли компаний добывающей промышленности обеспечили достаточные налоговые поступления. Вместе с тем, по планам правительства, казну будут быстро истощать расходы на здравоохранение, оборону и другие нужды. Доллар дешевеет к иене и дорожает к евро

Министр финансов Джим Чалмерс также сказал, что многие миллиарды будут потрачены на поддержку населения в условиях высоких тарифов на энергию и цен на товары, что поможет Резервному банку Австралии бороться с инфляцией.

"Обеспечение ответственной и целенаправленной поддержки — это приоритет нашего бюджета", — сказал Чалмерс законодателям, с гордостью отметив также улучшение состояния бюджета в целом.

"В этом бюджете учено 82% дополнительных доходов, в основном полученных благодаря снижению уровня безработицы, ускорению роста занятости и зарплат, а также более высоким ценам на ключевые экспортные товары", — сказал министр.

Правительство ожидает, что в завершающемся в июне 2023 года финансовом году бюджет будет сведен с профицитом в 4,2 млрд австралийских долларов, а не с дефицитом 37 млрд австралийских долларов, как прогнозировалось восемь месяцев назад. Профицит бюджета Австралии прогнозируется впервые с 2008-2009 финансового года.

В 2019 году также ожидался профицит бюджета, но пандемия пробила в нем дыру размером в 134 млрд австралийских долларов.

Сейчас улучшение состояния государственных финансов в основном объясняется неожиданной силой рынка труда с уровнем безработицы 3,5%, что является минимумом почти за 50 лет, а также ростом поступлений налога на прибыль и сокращением социальных выплат. Шольц призовет Евросоюз к большим реформам

Высокие цены на экспортируемые из Австралии сырьевые товары также принести в бюджет дополнительные доходы, но теперь эти цены существенно отступили от пиков.

Чалмерс также ожидает, что рост экономики Австралии в следующем финансовом году замедлится до 1,25% с 3,25% в этом финансовом году, причем замедление во многом будет обусловлено повышением ключевой ставки РБА на 375 базисных пунктов.

Такое ужесточение должно оказать непосредственное воздействие на инфляцию, которая, по прогнозу Министерства финансов, к середине 2024 года замедлится до 3,25% с текущего темпа 7,0%. В министерстве считают, что лишь программа компенсации тарифов на энергию в следующем финансовом году замедлит инфляцию на 0,75 процентного пункта.

В то же время с повышением процентных ставок стоимость обслуживания государственного долга в почти 1 трлн австралийских долларов резко возросла.

Правящая Лейбористская партия также обещала выполнить намерение предыдущего правительства и в 2024-2025 финансовом году понизить ставку подоходного налога, что в течение десяти лет будет стоить бюджету 254 млрд австралийских долларов.

Решение о понижении налога не очень популярно, потому что в основном оно коснется высокооплачиваемых людей, но лейбористы не хотят нарушать предвыборное обещание.

Правительство также планирует в течение ближайших десяти лет ежегодно увеличивать расходы на здравоохранение и поддержку пожилых людей на 6% и более, а на пенсии по инвалидности — на 10%.

Также планируется самое значительное увеличение расходов на оборону со времен Второй мировой войны. В частности, предусмотрены расходы в размере 368 млрд австралийских долларов на совместное в Великобританией и США строительство атомных подводных лодок.

Все это означает, что скоро бюджет опять будет дефицитным. По прогнозу Министерства финансов, в следующем финансовом году дефицит составит 14 млрд австралийских долларов, а в 2024-2025 финансовом году увеличится до 35 млрд австралийских долларов.