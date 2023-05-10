МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Власти ЕС планируют ужесточить правила в сфере кибербезопасности для американских компаний и поставщиков облачных сервисов — Amazon, Google, Microsoft; в соответствии с новыми предложениями в этой сфере, эти компании смогут получить сертификат кибербезопасности ЕС только совместно с базирующейся в Евросоюзе компанией, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вернулось в App Store

Ранее агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) предложило ввести систему сертификации в Евросоюзе, в рамках которой устанавливаются требования для поставщиков облачных сервисов. В частности, штаб-компания должна располагаться в стране-члене ЕС.

"Amazon, Google, Microsoft и другие поставщики облачных сервисов, не входящие в Европейский союз и желающие получить сертификат кибербезопасности ЕС для обработки конфиденциальных данных, могут сделать это только через совместное сотрудничество с компанией, базирующейся в ЕС", — говорится в сообщении агентства.

"Предприятия, чей зарегистрированный головной офис или штаб-квартира не расположены в государстве — члене ЕС, не должны, прямо или косвенно, единолично или совместно, осуществлять положительный или отрицательный эффективный контроль над CSP (политика безопасности контента — ред.)", — приводит агентство отрывок из разрабатываемого документа.

При кооперации с европейскими техническими компаниями американские Amazon, Google, Microsoft будут владеть миноритарными пакетами акций.

В документе также говорится, что более жесткие правила будут в том числе применяться к "персональным и не персональным данным особой важности", нарушение которых может оказать негативное влияние на общественный порядок, общественную безопасность, жизнь или здоровье людей или защиту интеллектуальной собственности.

В декабре торговая палата США и 12 других коммерческих организаций призвали ЕС отказаться от принятия новых мер в отношении компаний-поставщиков облачн