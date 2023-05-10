МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Несколько государств могут по примеру Великобритании выйти из Евросоюза или попытаться снизить его влияние на них, пишет британская газета Daily Mail. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

На первом месте в списке издания находится Греция: у страны сложные отношения с ЕС с тех пор, как она присоединилась к союзу в 1981 году. Ситуацию усугубил и долговой кризис, который начался в 2008 году. Брюссель настаивал на жестких мерах экономии взамен на финансовую помощь, но Афины, как и жители страны, посчитали это унижением со стороны партнеров по организации. Греческий премьер Кириакос Мицотакис попытался исправить положение, успешно подняв экономику страны и досрочно погасив долги. Однако последний опрос, проведенный в феврале 2023 года, показал, что почти 60 процентов греков не доверяют ЕС.

Еще один претендент — Италия. События последних лет заставили ее граждан разочароваться в Евросоюзе больше, чем когда-либо: страна сильно пострадала от пандемии коронавирусной инфекции, а итальянцы критиковали ЕС за медлительность и неэффективность мер. Это, как считает издание, и стало причиной прихода к власти Джорджи Мелони и правой партии "Братья Италии". Аналитики полагают, что сейчас они подыгрывают Брюсселю из-за финансовых проблем страны.

У Франции, как пишет Daily Mail, всегда были сложные отношения с Евросоюзом, несмотря на то, что она — одна из основательниц блока, а лидеры страны на протяжении многих лет играли важную роль в формировании политики региона. При этом Париж часто критиковал Брюссель, а французы и вовсе считают, что страна лишилась своего суверенитета. Пик евроскептицизма пришелся на последнее десятилетие, когда глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила выход из ЕС ключевым пунктом своей платформы. В прошлом году Эммануэль Макрон с небольшим перевесом обошел ее на президентских выборах, но его уровень одобрения сейчас находится на рекордно низкой отметке. ЕС намерен "забрать" четыре страны у России и Китая, утверждает Politico

На днях лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон призвал переоценить членство Стокгольма в ЕС: ведь Брюссель только расширяет свою власть и в итоге немецкие, французские и польские политики решают, какую машину покупать шведом, чем именно ее заправлять и как рубить деревья на своем участке. Политик прямо не призвал к выходу Швеции из Евросоюза, но указал на неправильный курс объединения.

Замыкает список Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан, как пишет Daily Mail, поддерживает тесные контакты с Россией и ведет борьбу с высшими должностными лицами ЕС за доступ к фондам для восстановления после пандемии. Будапешту отказывают в средствах до тех пор, пока он не сменит позицию в отношении прав человека. Кроме того, издание отметило, что 44 процента венгров не доверяют Евросоюзу.