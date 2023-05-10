Daily Mail: выйти из Евросоюза могут Греция, Италия, Франция, Швеция и Венгрия
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Несколько государств могут по примеру Великобритании выйти из Евросоюза или попытаться снизить его влияние на них, пишет британская газета Daily Mail.
На первом месте в списке издания находится Греция: у страны сложные отношения с ЕС с тех пор, как она присоединилась к союзу в 1981 году. Ситуацию усугубил и долговой кризис, который начался в 2008 году. Брюссель настаивал на жестких мерах экономии взамен на финансовую помощь, но Афины, как и жители страны, посчитали это унижением со стороны партнеров по организации. Греческий премьер Кириакос Мицотакис попытался исправить положение, успешно подняв экономику страны и досрочно погасив долги. Однако последний опрос, проведенный в феврале 2023 года, показал, что почти 60 процентов греков не доверяют ЕС.
Еще один претендент — Италия. События последних лет заставили ее граждан разочароваться в Евросоюзе больше, чем когда-либо: страна сильно пострадала от пандемии коронавирусной инфекции, а итальянцы критиковали ЕС за медлительность и неэффективность мер. Это, как считает издание, и стало причиной прихода к власти Джорджи Мелони и правой партии "Братья Италии". Аналитики полагают, что сейчас они подыгрывают Брюсселю из-за финансовых проблем страны.
У Франции, как пишет Daily Mail, всегда были сложные отношения с Евросоюзом, несмотря на то, что она — одна из основательниц блока, а лидеры страны на протяжении многих лет играли важную роль в формировании политики региона. При этом Париж часто критиковал Брюссель, а французы и вовсе считают, что страна лишилась своего суверенитета. Пик евроскептицизма пришелся на последнее десятилетие, когда глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила выход из ЕС ключевым пунктом своей платформы. В прошлом году Эммануэль Макрон с небольшим перевесом обошел ее на президентских выборах, но его уровень одобрения сейчас находится на рекордно низкой отметке.
На днях лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон призвал переоценить членство Стокгольма в ЕС: ведь Брюссель только расширяет свою власть и в итоге немецкие, французские и польские политики решают, какую машину покупать шведом, чем именно ее заправлять и как рубить деревья на своем участке. Политик прямо не призвал к выходу Швеции из Евросоюза, но указал на неправильный курс объединения.
Замыкает список Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан, как пишет Daily Mail, поддерживает тесные контакты с Россией и ведет борьбу с высшими должностными лицами ЕС за доступ к фондам для восстановления после пандемии. Будапешту отказывают в средствах до тех пор, пока он не сменит позицию в отношении прав человека. Кроме того, издание отметило, что 44 процента венгров не доверяют Евросоюзу.
https://1prime.ru/News/20230510/840562268.html