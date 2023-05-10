МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Усиление контроля над поставками иностранной электроники со стороны Казахстана может привести к увеличению стоимости иностранной бытовой техники, пишет "Коммерсант". Россиян предупредили о подорожании одного вида техники

"Сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок", — сказал в беседе с газетой генеральный директор логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло.

Дистрибуторы начали менять каналы поставок в другие страны, например, Китай, ОАЭ и Киргизию. Из-за изменения логистики цены, по его словам, могут вырасти на десять-двенадцать процентов.

Решение Астаны, по словам коммерческого диктора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, привело к усложнению поставок из Узбекистана, так как грузы пересекают Казахстан. При этом, как пишет газета, если транзит будет окончательно перекрыт, то предназначенные для ЕАЭС товары станет невыгодно ввозить в Россию из-за большого роста стоимости.