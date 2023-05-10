ВАРШАВА, 10 мая — ПРАЙМ. Польша официально переименовала Калининград в Крулевец, сообщил телеканал TVN. Государственный язык в Молдавии переименовали в румынский

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном Геодезисте страны на заседании 12 апреля рекомендовала для города только польское название "Крулевец" и предложила отказаться от использования в польском языке названия Калининград.

Комитет отметил, что Калининград известен в Польше под его традиционным названием.

"Нынешнее русское название этого города — искусственное, не связанное ни с городом, ни с регионом", — добавила организация.

Она отметила, что "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина…имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".

Кроме того, каждая страна, по мнению комиссии, имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

В конце прошлого года глава канцелярии президента Польши Павел Шрот назвал современное название Калининграда "скверным".