МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс доллара несколько растет к евро в преддверии публикации статистики инфляции в США, следует из данных торгов. Доллар на Мосбирже упал ниже 76 рублей впервые с 23 марта

По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,0955 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0960 доллара.

Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 135,15 иены со 135,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 101,69 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам апреля сохранилась на уровне месяцем ранее — 5%.

Данные об инфляции важны для принятия Федеральной резервной системой дальнейших решений. А повышение учётной ставки положительно для национальной валюты, а понижение — негативно.