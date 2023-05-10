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2023
https://1prime.ru/News/20230510/840563250.html
Доллар растет к евро перед выходом данных о потребительских ценах в США
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Курс доллара несколько растет к евро в преддверии публикации статистики инфляции в США, следует из данных торгов. По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,0955... ПРАЙМ, 10.05.2023
новости, доллар сша, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс доллара несколько растет к евро в преддверии публикации статистики инфляции в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,0955 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0960 доллара.
Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 135,15 иены со 135,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 101,69 пункта.
Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам апреля сохранилась на уровне месяцем ранее — 5%.
Данные об инфляции важны для принятия Федеральной резервной системой дальнейших решений. А повышение учётной ставки положительно для национальной валюты, а понижение — негативно.