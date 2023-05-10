МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Мир разделился на две части, пытаясь найти выход из нового кризиса, заявил в интервью агентству Anadolu известный профессор экономики Университета Кобе в Японии Чарльз Юдзи Хориока. Вот и все: Америку предупредили о новом кризисе

Пандемия вызвала серьезные нарушения в экономической деятельности государств, а также падение валового внутреннего продукта у стран. Еще один важный аспект: конфликт России и Украины и дальнейшее повышение цен на энергоносители.

"Благодаря поощрительной политике, проводимой различными правительствами для уменьшения отрицательного воздействия эпидемии COVID-19, экономики в настоящее время восстанавливаются", — пояснил он.

Однако есть и негативные последствия этих мер: национальные экономики сталкиваются с риском высокой инфляции. По мнению профессора, сейчас сложно понять, какая политика сейчас окажется наиболее правильной для борьбы с рецессией и инфляцией.

"Хотя многие страны идут по пути повышения процентных ставок, это создает риск рецессии или замедления экономического роста. Некоторые государства проводили политику низких процентных ставок или количественного смягчения. Одним из немногих исключений, полагаю, является Турция, также пытающаяся реализовать политику низких процентных ставок", — добавил он.

Еще одна страна, которая придерживается подобного курса, — Япония. На примере этих двух стран, как полагает Хориока, можно увидеть, какая стратегия будет успешной.