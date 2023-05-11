МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Правительство ФРГ выделит федеральным землям дополнительно один миллиард евро на содержание беженцев в текущем году, говорится в резолюции по итогам консультаций по вопросам беженцев между федеральным правительством и землями. Годовая инфляция в Германии замедлилась до 7,2 процента

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду встретился с главами правительств федеральных земель на специальной конференции, чтобы обсудить вопросы по обеспечению беженцев. Консультации длились несколько часов.

Как отметил Шольц на пресс-конференции по итогам дискуссий, дебаты прошли конструктивно. Был достигнут ряд договоренностей.

"Федеральное правительство увеличит на один миллиард евро единовременную выплату беженцев землям в 2023 году, чтобы поддержать земли в предоставлении дополнительных льгот своим муниципалитетам и в финансировании цифровизации органов по делам иностранцев", — отмечается в соглашении, опубликованном на портале правительства ФРГ.

Среди прочих мер, согласованных между правительством и землями, говорится о необходимости дальнейших усилий на европейском уровне, чтобы сделать контроль и защиту внешних границ ЕС более эффективными.

"Целью политики в отношении убежища и беженцев должно оставаться достижение солидарной системы распределения. Это также включает в себя функционирующую Дублинскую процедуру. Федеральное правительство продолжит работу в рамках Европейского союза, чтобы обеспечить достижение обязательного соглашения о приеме беженцев между всеми странами-членами", — уточняется в документе.

По данным правительства ФРГ, в настоящее время люди, ищущие убежища в Германии, приезжают не только с Украины, но и из других стран. За первые четыре месяца 2023 года количество ходатайств о предоставлении убежища увеличилось на 78,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.