МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В этом году целью США станет пресечение попыток России уклониться от санкций, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Американский инвестор назвал "парадоксальный эффект" от санкций

По ее словам, рестрикции оказывают на Москву влияние, поэтому она пытается их обойти.

"В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России обойти наши санкции", — цитирует Йеллен агентство Bloomberg.

Чиновница рассказала о подходе, направленный на улучшение обмена информацией между странами, которые ввели ограничения, оказание давления на компании, которые допускают или способствуют уклонению от ограничений, а также закрытие каналов, которые использует Россия для "оснащения и финансирования своих Вооруженных сил".

Запад ужесточает санкции против Москвы с февраля 2022 года, взяв курс на отказ от российского топлива. Это привело не только к проблемам в европейской промышленности, но и рекордной инфляции в США и ЕС.